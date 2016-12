La mère de «princesse Leia» s’éteint le lendemain de la mort de sa fille

Debbie Reynolds, 84 ans, avait été hospitalisée d'urgence mercredi à Los Angeles. L'actrice avait été bouleversée par le décès de sa fille Carrie Fisher, qui a succombé à l'âge de 60 ans des suites d'une crise cardiaque.

Peu avant son attaque, Mme Reynolds a dit que sa fille lui manquait et qu'elle voulait être avec elle, a rapporté le fils de Debbie Reynolds, Todd Fisher.

« C'est vrai, elle est avec Carrie », a dit son fils. Et d'ajouter : « Elle est partie très peu de temps après et c'étaient ces derniers mots ».

La veille de son décès, Debbie Reynolds avait posté sur Facebook un bref message mardi à l'occasion de la mort de sa fille.

« Merci à tous ceux qui ont su embrasser les dons et les talents de ma fille géniale et adorée. Je vous suis reconnaissante pour vos pensées et vos prières qui vont désormais la guider vers sa prochaine étape », signé: « la maman de Carrie ».

Sa fille, l'actrice américaine Carrie Fisher, devenue célèbre pour son rôle de la princesse Leia dans la saga La guerre des étoiles, est décédée mardi dans un hôpital de Los Angeles après avoir été victime d'une crise cardiaque à bord d'un avion effectuant la liaison Londres-Los Angeles.

Avec ce double décès, 2016 s'apprête à entrer dans l'histoire comme une année noire pour les artistes, notamment en raison de la mort des chanteurs David Bowie, Prince, Leonard Cohen et George Michael.

