Le plus grand «sapin de Noël automobile» réalisé en Sibérie

Les détenteurs de 97 voitures ont participé à l'action festive « Sapin d'autos » à Khabarovsk (Extrême-Orient russe).

Ils ont ainsi battu le record de Tcheliabinsk (Oural), qui avait réalisé un « sapin » au moyen de 80 véhicules.

​Le 28 décembre, « 97 voitures se sont rangées en forme de sapin de Noël géant. La réalisation de la figure a pris plus de deux heures. Puis on a allumé le sapin en actionnant les phares et photographié le tout d'en haut. Le sapin de Khabarovsk est devenu le plus grand en Russie », a raconté à RIA Novosti un organisateur de l'action.

© AFP 2016 Stefane de Sakutin Les sapins de Noël à travers le monde 22

D'autres manifestations visant à créer des « autogéoglyphes » se déroulent dans différentes villes russes.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».