La France extrade un trafiquant de drogue vers la Russie

La France a extradé vers la Russie Stanislav Moloko, soupçonné de contrebande de 10 kg de cocaïne incrustés dans des meubles il y a près de 20 ans, a annoncé jeudi Alexandre Kourennoï, porte-parole du Parquet général russe.

Selon l'enquête, M. Moloko, en connivence avec un groupe de personnes, a organisé en décembre 1997 l'acheminement en Russie de cocaïne en provenance du Venezuela. Ses complices ont envoyé des meubles avec de la drogue dissimulée à l'intérieur.

Le 23 janvier 1998, le fret est arrivé à la douane de Saint-Pétersbourg. Tous les papiers réglés, le 29 janvier, les meubles truffés de cocaïne ont été chargés dans des véhicules de transport. Mais à la sortie de la douane, l'accompagnateur du fret a été appréhendé par des agents du Service fédéral de sécurité.

Comme M. Moloko avait quitté le territoire russe, il a évité les poursuites, un mandat d'arrêt fédéral a été délivré à son encontre en février 1998 et un mandat international en janvier 2001. En septembre 2015, il a été arrêté en France, a raconté le responsable.

En octobre 2015, le Parquet général russe a adressé à la France une demande d'extradition, qui a été satisfaite en décembre 2016.

