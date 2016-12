L’homme qui a révélé les Beatles est décédé

Allan Williams, le premier producteur des Beatles et l’homme qui avait révélé le groupe au monde, est décédé à l’âge de 86 ans, a déclaré la BBC citant une déclaration du club the Jacaranda (Liverpool) dont il avant été le premier propriétaire et où les musiciens du groupe légendaire avaient joué autrefois.

Allan Williams est né le 17 novembre 1930 dans une banlieue de Liverpool. En 1957, il a ouvert le club the Jacaranda où John Lennon, Paul McCartney et Stuart Sutcliffe (qui faisait initialement partie du groupe) ont donné leurs premiers concerts.

C’est Allan Williams qui a emmené les jeunes musiciens à Hambourg dans un van en 1960, la ville allemande ayant accueilli leur première performance devant un public étranger.

Jusqu’à sa disparition, Allan Williams était resté une personnalité éminente de l’industrie musicale de Liverpool.

En mars 2016, George Martin, un autre producteur de renommée mondiale ayant également collaboré avec les Beatles, est décédé à l’âge de 90 ans.

