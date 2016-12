«Tout le monde attend qu’elle nous étonne»: une prostituée devient députée

Croyez-le ou non, mais Francisca da Silva, une prostituée connue sous le nom de « Mégère », a été élue au conseil municipal de la petite ville brésilienne de Manacapuru, dans l'État de l'Amazonas, raconte le journal Folha de Sao Paulo. La jeune femme a 32 ans, elle habite avec ses parents et ses trois enfants.

​Cette surprenante conjoncture a été provoquée par des chauffeurs de taxis en colère qui ont proposé la candidature de la « Mégère » en signe de protestation contre la situation dans leur ville. De manière générale, le fort mécontentement provoqué par le maire de la ville Jaziel Tororo et le conseil municipal marque l'atmosphère de cette commune qui compte 95 000 habitants.

« Cette ville était jadis appelée la Perle sur la rivière Solimoes. Mais peut-on le dire aujourd'hui ? », s'exclame le chauffeur Valdemir Santana, un des initiateurs de l'idée de proposer la candidature de la « Mégère » aux élections municipales.

© REUTERS/ Ueslei Marcelino Dilma Rousseff parmi les femmes les plus influentes: le Brésil interloqué

Francisca da Silva a bénéficié du soutien des commerçants locaux. Des tracts la représentaient habillée dans une robe noire fermée. « Pour exprimer votre mécontentement et protestation, votez… Mégère ! », voici la phrase qui accompagnait le cliché de la candidate.

Les résultats des élections ont étonné tout le monde. Arrivée en quatrième position, la « Mégère » devient députée municipale. Une réussite fantastique pour une campagne qui n'a coûté que 155 réaux brésiliens (45 euros).

M. Santana estime que les administrés de Francisca da Silva perçoivent sa victoire plutôt comme une chance pour elle de changer sa vie. Dans le même temps, selon lui, « tout le monde attend qu'elle nous étonne ». Alors, tout peut changer dans la ville.

