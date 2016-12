Il dit que le Père Noël n’existe pas… et ça a des conséquences!

Le chef d'orchestre italien Giacomo Loprieno a été licencié après avoir dit à des enfants que le Père Noël n'existait pas, détruisant ainsi entièrement l'ambiance de la fête, indique la chaîne de télévision RaiNews24. L'incident a eu lieu lors d'un spectacle musical basé sur les dessins animés de Disney baptisé « Frozen » à l'Auditorium de Rome.

Après le spectacle, les enfants se sont approchés de la scène pour saluer les artistes qui venaient de jouer leurs personnages préférés. À ce moment, le maestro a pris le micro pour dire aux enfants que le Père Noël n'existait pas.

Bien mal lui en a pris. Les enfants ont éclaté en sanglots et les adultes ont été fortement indignés.

Le mécontentement des parents s'est transformé en véritable mouvement de protestation. Par la suite, la société organisatrice du spectacle a décidé de licencier le chef d'orchestre.

