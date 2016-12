Nouvel An dans les cieux: les Pères-Noël sibériens ont conquis la Toile (Vidéo)

Trois parachutistes professionnels russes de la ville sibérienne d'Irkoutsk ont choisi une manière peu habituelle de célébrer l'avènement d'une nouvelle année. Par une journée glaciale où le mercure est descendu à —27°C, ils ont effectué un saut déguisés en vieillards barbus. Pour être plus convaincants, ils ont pris avec eux une bouteille de vin effervescent et un sapin.

« Nous avons choisi cette manière peu habituelle pour offrir une fête à nos amis et collègues. Il parait que nous sommes les premiers à effectuer un saut avec un sapin », a déclaré le parachutiste Andreï Roïev, cité par le journal russe Komsomolskaïa pravda.

À la question de savoir pourquoi c'est le costume du Père Noël et non celui de son analogue russe Ded Moroz (Grand-père Gel) qui a été choisi, les parachutistes avouent que le long manteau du vieux magicien russe n'était pas la meilleure tenue pour effectuer un saut.

« Nous sommes surpris par la popularité de la vidéo sur la Toile. Si elle vous égaye, c'est que nos efforts n'ont pas été vains. Bonne année ! Nous vous souhaitons la paix et la prospérité », concluent-ils.

