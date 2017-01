Une nouvelle ligne de métro attendue depuis les années 1920 ouvre à New York

Un premier tour d'inauguration a eu lieu samedi soir avec la présence de dignitaires invités, environ 90 minutes avant les 12 coups de minuit du Nouvel An.

Lors de la cérémonie, le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, a souligné l'importance de respecter le délai du Nouvel An pour une question de fierté.

« Nous avions besoin de la construire (la nouvelle ligne de métro, ndlr) parce que nous sommes New-Yorkais et quand nous fixons les délais, nous les respectons. Nous devions montrer aux gens que le gouvernement travaille, et que nous pouvons toujours faire de grandes et importantes choses et que nous pouvons toujours les réaliser », a déclaré M. Cuomo.

Le segment de près de deux miles de long (3,2 km) ajoute des stations le long de la Deuxième avenue aux 96e, 86e et 72e rues et une nouvelle connexion à une ligne de métro existante à la 63e rue.

Cette ligne est une partie cruciale du plus grand réseau de métro des États-Unis. Des experts estiment qu'à elle seule la ligne est capable de transporter environ 200 000 passagers par jour. En général, le métro new-yorkais transporte environ 5,6 millions de passagers par jour de semaine moyen.

Le conseil de transport de la ville a d'abord envisagé de commencer la construction de cette ligne de métro en 1929, mais l'effondrement boursier et la Grande Dépression ont fait dérailler le plan.

Le projet a été remis à l'ordre du jour en 1972, mais une crise financière dans la ville a claqué la porte de ce projet. En 2007, le projet a finalement connu sa renaissance, lorsque les ingénieurs ont commencé à creuser le tunnel.

Initialement, l'ouverture de la nouvelle section souterraine de 4,4 milliards de dollars (4,2 milliards d'euros) était prévue pour 2013. En outre, les retards proviennent en partie des craintes liées au bruit de la construction.

