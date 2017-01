En Belgique, les chiens auront bientôt leurs propres frites!

Comme les humains, les chiens ont le droit de déguster des produits goûteux. Selon le journal belge Dernière minute, pour faire plaisir aux petits quadrupèdes, la société The Animal Planet leur a préparé une surprise : elle s'apprête à mettre en vente des frites créées spécialement pour eux.

Selon les producteurs, ce nouveau produit est tout à fait diététique, car il ne contient que 8 % de matières grasses. Cependant, les frites n'ont pas vocation à remplacer la nourriture quotidienne des chiens, mais devraient être considérées comme une gourmandise.

« Les chiens sont en effet fous de pommes de terre », déclare le producteur qui nourrit de grands projets pour les Doggy Frites.

D'après lui, à partir de février ou mars, ces frites pour les chiens se trouveront dans les rayons des magasins.

Il ne reste plus aux chiens belges qu'à patienter quelques semaines…

