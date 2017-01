Les vaches indiennes bientôt munies de «cartes d’identité»

© Photo. pixabay Google Maps montre désormais les toilettes en Inde

Après avoir adopté le système d'identification personnelle Aadhar pour ses citoyens, l'Inde entend désormais pourvoir chacune de ses 88 millions de vaches d'un numéro d'identification à 12 chiffres, tel un carnet de santé numérique pour animaux, d'ici fin 2017, écrit le journal The Telegraph.

À l'heure actuelle, environ 100 000 techniciens partout dans le pays posent déjà à ces fins des étiquettes jaunes aux oreilles des vaches en vue de booster le secteur laitier d'ici 2022.

Pour ce qui est des nouveaux carnets de santé pour animaux, ils permettront à chaque propriétaire de suivre « en direct » l'activité de ses bovins, tout en lui rappelant en l'occurrence de les vacciner à temps. En outre, ils faciliteront considérablement la surveillance des cycles de reproduction, y compris par des spécialistes expérimentés, qui pourront intervenir en cas de nécessité et augmenter la qualité du lait produit.

Les étiquettes, assurent les initiateurs du projet, sont infalsifiables et conçues pour offrir de longues années de service. Elles pèsent à peine huit grammes et ne gênent aucunement les vaches, ce qui revêt une importance capitale, ces bovins étant sacrés en Inde.

L'Inde compte environ 41 millions de bœufs et 47 millions de vaches, autochtones et hybrides, capables de produire du lait.

