Des Moscovites à vélo autour du Kremlin par -30°C

Dimanche 8 janvier, un millier de Moscovites se sont réunis afin de participer à une parade cycliste. Et ce en dépit d'un mercure frôlant les —30°C.

Russian madness! 😉✌🏻️ The 2nd Moscow winter bicycle parade 🚴🏻 The temperature today is 28 degrees below zero Celsius ☃ Above 1,000 cyclists took part in it (this time without me) 😜 #moscow#cycle#cycling#bicycle#cyclist#bike#instabike#bicicleta#vsco#vscocam#vscobest#cyclingphotos#newyear#instagood#sport#russia#kremlin#snow#winter#frosty#frost#sky#sunny#nofilter#redsquare#wintercycling#кремль#letsbikeit#зимнийвелопарад#велопарад Фото опубликовано A l e x D r a k e (@aleksdrake) Янв 8 2017 в 1:07 PST



Les Russes ont défié le gel à pierre fendre sourire aux lèvres… et givre sur les cils, les sourcils et la barbe.

Едем на #велопарад #велосипед #велозима #мцк Фото опубликовано Sergey Sergeev (@sergysergeev) Янв 7 2017 в 11:01 PST

Les cyclistes ont parcouru le quai du fleuve Moskova tout autour du Kremlin.

Едуть!! #велопарад Фото опубликовано @jstonline Янв 8 2017 в 1:26 PST

Des participants avaient enfilé le costume de Ded Moroz pour les hommes, l'équivalent russe du Père Noël, et celui de sa petite-fille, Snégourotchka, pour les femmes.

Les autorités de la ville ont distribué tout au long du trajet du thé chaud préparé et des pirojkis, petits chaussons russes typiques. Des ambulances et des policiers ont été également déployés sur place.

#Сосули на усах #велопарад #велопарад2017 #зимнийвелопарад Фото опубликовано Алексей (@lord_burlakov) Янв 8 2017 в 2:20 PST

Чай был с дымком…. #велопарад#зимнийвелопарад #мороз#москва# Фото опубликовано Григорий Фонотов (@fongrig) Янв 8 2017 в 1:32 PST

La nuit du 6 au 7 janvier, alors que la Russie célébrait le Noël orthodoxe, est devenue la plus froide depuis 120 ans.

A Moscou, il faisait —29,9°C au Centre national des expositions VDNKh (célèbre centre d'expositions et de loisirs situé dans le nord de la capitale russe). Dans le nord de la région de Moscou, le mercure a chuté à —33,4°C.

Le minimum absolu de températures à Moscou durant la nuit de Noël a été observé en 1881, avec —35°C.

