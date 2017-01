Un cerveau dans la tumeur: des chirurgiens font une étrange découverte

Une découverte aussi curieuse pour les médecins que terrifiante pour les personnes ordinaires. Lors d'une opération, des chirurgiens japonais ont découpé une tumeur contenant… un cerveau et un crâne miniatures qui grandissaient dans l'ovaire d'une jeune femme de 16 ans, annonce la revue New Scientist.

Après avoir retiré la tumeur, les médecins ont découvert des caillots de tissu graisseux contenant des cheveux et un cerveau de 3 centimètres couvert par une structure osseuse rappelant un crâne.

En étudiant la structure de plus près, les chirurgiens ont établi que c'était une version miniature du cervelet qui se situe habituellement sous les deux hémisphères du cerveau. Une masse latérale ressemblait au tronc cérébral, cette structure qui connecte la moelle épinière.

Des tumeurs ovariennes bénignes contiennent souvent des tissus étrangers, notamment des cheveux, des dents, du cartilage, de la graisse et du muscle. Ces tumeurs sont connues sous le nom de tératome, qui vient du mot grec Teras signifiant « monstre ».

Bien que la cause des tératomes ovariens soit inconnue, une théorie basée sur le phénomène clinique du Fœtus in fœtu (« embryon dans l'embryon ») suggère qu'une telle tumeur peut être provoquée par un jumeau siamois parasite extrêmement développé.

D'après le chercheur Masayuki Shintaku, le cerveau miniature était capable de transmettre des impulsions électriques entre ses neurones, comme un cerveau normal.

Bien que la jeune fille ne souffre d'aucun symptôme, les tératomes ovariens peuvent générer chez plusieurs malades des problèmes neurologiques de la personnalité tels que des pensées paranoïaques, des convulsions ou des pertes de mémoire.

Dans le cas de cette jeune fille, les médecins ont pu enlever la tumeur sans aucune complication et elle est complètement guérie.

