L’Europe frappée par une période de gel cauchemardesque

Une tempête de neige fait rage en Turquie depuis plusieurs jours. La compagnie aérienne Turkish Airlines a annulé de nombreux vols. Environ 20 000 passagers se sont d'ailleurs retrouvés bloqués à l'aéroport international Atatürk.

Le trafic est pratiquement paralysé à Istanbul et les environs. Certains conducteurs sont restés coincés dans des embouteillages pendant des dizaines d'heures.

« Istanbul ressemble maintenant à la Russie. Mais nous ne sommes pas du tout préparés à un tel froid. Nous n'avons pas de pneus d'hiver, il n'y a pas de véhicules pour enlever la neige, pas d'agents réactifs… Comme vous pouvez le voir, la circulation ne bouge plus », témoigne Mustafa Yilmaz, un chauffeur de taxi à Istanbul.

Même le détroit de Bosphore est fermé pour les navires qui attendent son ouverture dans la mer de Marmara et dans la mer Noire.

Le trafic est en outre bloqué sur le fleuve Danube. Les autorités serbes, hongroises et bulgares ont décidé de suspendre la circulation navale. Entre-temps, des milliers de réfugiés tentent de franchir les frontières de ces pays. Pour beaucoup d'entre eux le voyage dans l'eau glacée devient fatal.

À Belgrade, les travailleurs sociaux distribuent des couvertures aux migrants grelottant de froid. Pendant ce temps, à Paris, les policiers confisquent au contraire leurs couvertures aux réfugiés, obligés de rester dans la rue pendant la nuit…

En Allemagne, où les températures ont atteint les —20°C, les migrants cherchent à se réchauffer à tout prix. Ainsi, 19 immigrants illégaux, dont 5 enfants, ont tenté de se réchauffer en se cachant dans le coffre d'une voiture.

Le Pape François a appelé la communauté internationale à aider les gens en détresse. Il a notamment ordonné de laisser les asiles ouverts dans les environs du Vatican, même pendant la nuit.

L'Italie a également été prise au dépourvu par le climat hivernal. De grandes autoroutes sont fermées, des fontaines sont congelés, on dénombre plusieurs personnes mortes à cause du froid.

La Roumanie n'a pas été non plus épargnée par la neige et la glace. Précipitations et rafales de vent empêchent les chauffeurs de circuler. Les sauveteurs viennent en aide aux gens bloqués sur les routes.

Au total, la vague de froid que connaît actuellement l'Europe a fait au moins 40 morts depuis la fin de la semaine dernière.

© Sputnik. Evgeniya Novozhenina Des Moscovites à vélo autour du Kremlin par -30°C

La Russie a également connu son lot de basses températures. La nuit du 6 au 7 janvier, alors que la Russie célébrait le Noël orthodoxe, est devenue la plus froide depuis 120 ans. À Moscou, il faisait —29,9°C au Centre national des expositions VDNKh (célèbre centre d'expositions et de loisirs situé dans le nord de la capitale russe). Dans le nord de la région de Moscou, le mercure a chuté à —33,4°C.

