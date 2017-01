Quand la jeunesse américaine découvre que la Crimée est russe

La chaîne YouTube américaine Kids Learning Tube a publié une nouvelle vidéo éducative qui renseigne les jeunes Américains sur la géographie de la Fédération de Russie.

Fait intéressant, la péninsule de Crimée ainsi que la ville de Sébastopol sont considérées comme des territoires russes.

« Apprenez-en davantage sur la Russie à l'aide de cette vidéo musicale animée et ludique pour enfants et adultes », lit-on dans la description de la vidéo.

Le spot montre une carte musicale de la Russie. Chacune des 85 régions russes se présente et trouve sa place sur la carte, le tout accompagné d'une musique amusante.

Grâce à cette vidéo, les jeunes Américains apprennent que la Russie est constituée de 85 régions qui sont des unités territoriales de niveau supérieur : 22 républiques, neuf kraïs, 46 oblasts, quatre districts autonomes, trois villes d'importance fédérale et un oblast autonome.

L'auteur mentionne toutefois sous la vidéo que la Crimée est un territoire litigieux entre Moscou et Kiev.

La Crimée, rattachée à l'Ukraine par Nikita Khrouchtchev en 1954, a regagné la Fédération de Russie suite à un referendum organisé au printemps 2014. Le rattachement n'a jamais été reconnu par Kiev.

