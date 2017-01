L'entreprise américaine Yahoo changera de nom pour Altaba, après la finalisation de son rachat par l'opérateur télécoms Verizon Communications. Certains hauts responsables, y compris sa directrice générale Marissa Mayer, quitteront le conseil d'administration de la société.

Le nouveau nom signifie la transformation de l'entreprise en société holding, avec pour principaux actifs des participations de 15 % dans le géant chinois du commerce électronique Alibaba Group Holding et de 35,5 % dans Yahoo Japan, filiale japonaise de Yahoo.

L'un des fondateurs de l'entreprise, David Filo, va aussi quitter Yahoo, alors qu'Éric Brandt, qui est entré au conseil d'administration en mars dernier, a été désigné pour être le nouveau PDG d'Altaba.

Verizon, une entreprise américaine de télécommunications, a annoncé en juillet l'acquisition des activités Internet de Yahoo pour 4,83 milliards de dollars (4,5 milliards d'euros) en numéraire, comprenant notamment le courrier électronique, les actifs dans les médias et la publicité numérique.

Yahoo est une société américaine de services sur Internet, qui possède le deuxième moteur de recherche du monde. Son portail inclut le populaire service Yahoo! Mail, l'un des plus anciens services de messagerie électronique.

