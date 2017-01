En Crimée, des cygnes sauvés de leur piège glacial

Les cygnes qui passent traditionnellement l'hiver sur le lac Sasyk sont actuellement en danger en raison de la glaciation du lac.

Les cygnes du lac Sasyk ont été pris dans un piège glacial, mais grâce aux soins des secouristes, les animaux ont survécu.

L'opération de sauvetage a été enregistrée sur une vidéo:

« Les plongeurs ont brisé manuellement la glace et libéré les oiseaux de leur piège. Dans le même temps, les oiseaux sains ont repris leur vol au milieu du lac, mais les secouristes ont remis les oiseaux malades et faibles à des vétérinaires pour des soins médicaux et une réadaptation », ont déclaré des sauveteurs.

Malheureusement, les secouristes n'ont pas pu sauver deux oiseaux.

D'après les ornithologues, la principale raison de ce problème est l'intervention humaine dans la nature. Les cygnes se rassemblent sur la rive en attendant que les hommes les nourrissent avec du pain, mais l'eau gèle plus rapidement.

« Les cygnes sont trop paresseux pour trouver de la nourriture eux-mêmes car ils sont régulièrement nourris. Par conséquence, en raison de mauvaises habitudes alimentaires, leur système immunitaire s'affaiblit et les oiseaux cessent de voler pour la nuit avec un groupe et restent sur la plage », a déclaré le représentant d'un fonds d'aide pour les animaux.

