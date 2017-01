Aveugle, cette jeune Iranienne affiche un rare talent vocal

Au cours de ces dernières semaines, l’Iranienne Fatemeh Gharrar a conquis la Toile. Aveugle et atteinte d’ostéopétrose, cette fillette de 11 ans interprète des chansons lyriques, dont des romances persanes classiques appelées « tasnifs ».

Outre les internautes, les professionnels ont distingué les talents de cette jeune prodige et le guitariste Reza Shiri, largement connu dans le pays, l’accompagne sur les scènes des shows télévisés.

فاطمه غرار

به بیماری استخوان مرمرین مبتلاست

و عاشق خوانندگی است به کمک رضا شیری یک آهنگ خونده. تونستین گوش بدین. pic.twitter.com/gcKLkJ7Xhu — Engineer…. (@Naddaf1984) 19 août 2016

​Fatemeh et ses parents pensent consacrer une partie de ses gains à l’organisation de ses concerts, y compris à l’étranger.

