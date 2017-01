Le Japon en pointe des sociétés vieillissantes

La conjugaison de trois facteurs — l'espérance de vie, le nombre de personnes âgées et le rythme du vieillissement — a fait du Japon un véritable pionnier de la politique liée au vieillissement de la société, estiment les analystes de Morgan Stanley.

Sur fond de médecine de meilleure qualité et de taux de natalité relativement bas, poursuivent-ils, l'espérance de vie des Japonais n'a de cesse d'augmenter, tandis que la population se réduit comme une peau de chagrin, ainsi que le taux de population active, qui constituent aussi les contribuables.

En outre, le nombre de personnes âgées, dépendant d'une aide sociale et nécessitant des investissements budgétaires supplémentaires, est monté d'un cran: en 2016, le nombre des Japonais dont l'âge dépasse 65 ans a atteint 27 % de la population, ce qui constitue un record absolu pour le pays. Au cas où cette tendance se poursuivait, le nombre de Japonais âgés pourrait atteindre 40 % de la population, alors que le déficit du marché du travail japonais s'élèverait à environ 8,5 de travailleurs actifs.

Notons que le marché du travail y réagit déjà: à titre d'exemple, la société Isoda Metal Co, spécialisée dans la production de systèmes de roulement, a permis à ses employés de travailler au sein de l'entreprise même après l'âge du départ à la retraite.

D'ailleurs, le seuil de « vieillissement » pourrait sous peu être repoussé de dix ans, si les autorités et la société japonaise donnent leur feu vert à la proposition d'une société gérontologique locale visant à faire reculer l'âge de départ à la retraite de 65 à 75 ans.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »