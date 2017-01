Finlande: 600 élèves en grève sous prétexte que leur école est hantée

Plus de 600 écoliers de Kiiminki, ancienne municipalité du nord-ouest de la Finlande, ne se sont pas présentés en classe, revendiquant auprès de l'administration la construction d'une nouvelle école, annonce la chaîne télévisée MTV.

La grève devrait durer jusqu'à la fin de la semaine.

« Pour nous, il s'agit de l'unique et dernière chance. Nous voulons être entendus », ont écrit les écoliers et leurs parents dans une pétition adressée à l'administration de Kiiminki.

Les grévistes affirment qu'il se passe quelque chose d'anormal et mystique à l'intérieur de leur école. Plusieurs élèves se sentent très mal, ont mal au ventre, ont des vomissements. Certains sont victimes d'évanouissements, une partie des écoliers sont devenus asthmatiques.

« Construisez à Kiiminki une simple baraque, nous allons y faire nos études, mais pas question de les faire dans les murs de cette école », supplie la pétition.

Les autorités de Kiiminki ont déjà commencé à enquêter. Pour le moment, aucun défaut dans la construction de l'édifice n'a été découvert. Inquiète, l'administration de la ville a déclaré que les enfants feraient mieux de se remettre à leurs études, plutôt que de faire l'école buissonnière.

