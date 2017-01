Amazon s’est excusé pour avoir blessé les sentiments des Indiens

© Photo. pixabay Google Maps montre désormais les toilettes en Inde

Le service américain d'achat et vente en ligne Amazon s'est excusé auprès du gouvernement indien pour avoir vendu des paillassons arborant le drapeau national du pays, relate la chaîne NDTV.

« Amazon India tient à respecter la loi et les traditions indiennes. Le service constate avec regret que les tapis arborant le Tiranga (drapeau indien, ndlr), mis en vente au Canada par un vendeur extérieur, a blessé les sentiments des Indiens », s'est excusé le vice-PDG d'Amazon India, Amit Agarwal, auprès de la ministre indienne des Affaires étrangères, Sushma Swaraj. À l'en croire, les paillassons ont été définitivement retirés de la vente.

Rappelons que l'« incident » a été rendu public par un internaute ayant publié des images représentant les paillassons en question sur le compte Twitter de la ministre. Mme Swaraj s'est alors empressée de condamner l'initiative d'Amazon et l'a appelé à s'excuser immédiatement auprès des Indiens.

« Ils (Amazon, ndlr) sont tenus de retirer de la vente tous les produits portant préjudice à notre drapeau national », a fustigé la ministre.

Et d'ajouter dans un autre tweet : « Au cas où ils n'agiraient pas immédiatement, nous n'accorderions plus de visas aux employés d'Amazon et retirerions tous les visas qu'on leur a déjà accordés ». Il semble que les menaces aient donc eu l'effet escompté.

