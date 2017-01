Un record en deux ans: le Salvador aura vécu 24 heures sans un seul meurtre

C'est la première fois depuis presque deux ans que la police salvadorienne n'a pas enregistré un seul meurtre en 24 heures, relate AP, citant le commissaire national de la police Howard Cotto.

Rappelons que le dernier jour sans meurtres a été enregistré en janvier 2013. Et en 2012, le pays a réussi à passer deux jours d'affilié sans aucun meurtre. Notons qu'en 2016, 14,4 homicides volontaires par habitant en moyenne ont été recensés au Salvador.

Concernant l'année la plus « riche » en meurtres, l'an 2015 se classe sans aucun doute au sommet de la liste : la police avait alors enregistré environ 104 homicides volontaires par 100 000 habitants, ce qui d'ailleurs a permis au Salvador de se hisser au rang de pays le plus criminogène à l'échelle mondiale.

Dans la plupart des cas, ce sont des membres de gangs criminels qui sont les premières victimes dans des affrontements en tout genre, précise l'agence.

