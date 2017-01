Nicole Kidman appelle les Américains à soutenir Trump

L'actrice Nicole Kidman n'a pas suivi la tendance partagée par de nombreuses célébrités hostiles à Donald Trump et a appelé tous les Américains à soutenir le président élu qui prendra ses fonctions le 20 janvier prochain.

Interviewée par la BBC TWO à l'occasion de la sortie du film australien Lion, l'actrice est en effet allée à l'encontre des déclarations habituellement faites par les stars hollywoodiennes dont Meryl Streep et Robert de Niro.

À la question de savoir ce qu'elle pensait du futur président, Mme Kidman, qui possède la double nationalité américaine et australienne, a indiqué : « Je veux dire simplement que maintenant qu'il est élu, le pays doit soutenir le président, quel qu'il soit. Car c'est sur lui que repose désormais le pays. »

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».