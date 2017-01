Silvio Berlusconi en sauveteur de chiens

L'ex-dirigeant italien emblématique Silvio Berlusconi et sa compagne Francesca Pascale ont adopté trois petits toutous d'un chenil de la ville d'Olbia en Sardaigne, selon les médias italiens.

Silvio Berlusconi e Francesca Pascale adottano tre cuccioli abbandonati a Olbia https://t.co/dZ8vaZG93h — Gossipblog.it (@gossipblogit) 12 января 2017 г.

​Les trois petits chanceux s'appelant Soleil, Étoile et Lune avaient été trouvés abandonnés en octobre 2016.

Actuellement, les trois toutous s'habituent à leur nouvelle vie dans la villa Certosa de M. Berlusconi en Sardaigne avant de rejoindre leur maître dans sa résidence à Rome.

