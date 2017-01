Du blé vieux de 2.800 ans découvert en Chine

Des archéologues ont découvert un grand nombre de grains de blé carbonisés dans la province du Shaanxi, au nord-ouest de la Chine. Selon la Radio Chine Internationale, leur âge est estimé à 2 800 ans.

La découverte a été faite dans la localité de Hao, capitale de la dynastie Zhou de l'Ouest, qui avait ses quartiers en ces lieux pendant les 11e-8e siècles avant Jésus-Christ.

On estime que les premiers agriculteurs ont commencé à cultiver du blé en Asie occidentale et sur le territoire de l'Afghanistan actuel. En Chine, avant cette découverte, des grains du blé ont été retrouvés par des archéologues en petites quantités.

La dernière découverte a permis aux archéologues d'arriver à la conclusion que les Chinois ont commencé à utiliser largement cette culture à l'époque de la dynastie Zhou de l'Ouest.

Auparavant, la plus ancienne preuve que les agriculteurs chinois cultivaient du blé remontait à l'époque de la dynastie Han, qui a régné en Chine du 3e siècle avant Jésus-Christ au 3e siècle après Jésus-Christ.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »