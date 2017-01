Air India propose des sièges aux femmes pour lutter contre le harcèlement

À partir du 18 janvier, un rang de six sièges sera réservé aux Indiennes voyageant seules à bord des appareils d'Air India sur les vols intérieurs. Il s'agit notamment du troisième rang de la classe économique sur l'Airbus A320. La mesure est censée mettre un terme aux agressions contre les femmes, pratique malheureusement assez courante en Inde.

« Nous nous sentons responsables, en tant que transporteurs nationaux, d'améliorer le niveau de confort de nos clientes », explique Meenakshi Mali, un employé d'Air India cité par le journal The Hindu.

M. Mali a en outre ajouté que les sièges « spéciaux » n'impliqueraient aucun coût additionnel pour les passagères. Des menottes en plastique seront également distribuées aux membres de l'équipage pour qu'ils puissent calmer « les passagers totalement hors de contrôle ».

Pourtant, cette initiative a suscité de vifs débats dans le pays. Certains évoquent la discrimination. « C'est une mesure irréaliste qui peut mener à une discrimination de genre », dénonce Sudhakara Reddy, un ancien directeur de la compagnie aérienne.

