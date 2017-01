Un écolier russe à vélo arrête un voleur

Leonid Gorbuntsov, un écolier de 15 ans habitant à Belovo (Sibérie), a arrêté tout seul un braqueur ivre de 24 ans.

​

Reprenons cette histoire depuis le début. En rentrant à la maison en vélo après une séance d'entraînement, Leonid a entendu les appels à l'aide d'une femme et s'est précipité en renfort. La retraitée, bouleversée, lui a dit que l'attaquant lui avait arraché son sac à main et avait disparu.

Le brave écolier a décidé de prendre en chasse le braqueur. Un peu plus loin, il a repéré un homme qui tenait un sac à main, semblable à celui qui avait été volé quelques instants auparavant. L'adolescent s'est jeté sur le malandrin et l'a retenu jusqu'à l'arrivée de la police. Le bandit est accusé de vol et encourt jusqu'à sept ans de prison. Les policiers ont rendu le sac à sa légitime propriétaire.

Les autorités de la Ville ont salué l'acte audacieux de l'écolier et lui ont décerné un diplôme d'honneur « Pour son courage et son héroïsme lors de l'arrestation d'un criminel. »

L'adolescent, amateur de ski et de triathlon, était sûr de sa condition physique, c'est pourquoi il s'est précipité sans hésiter à l'aide la vieille dame.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »