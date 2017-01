Des scientifiques de plusieurs pays du monde planchent sur un vaccin contre la peste, maladie qui pourrait être utilisée par des terroristes comme une arme d'extermination massive.

Les scientifiques ont déterminé que les terroristes n'avaient besoin que des bactéries de la peste, maladie qui a tué un Européen sur trois au 14e siècle. Les experts estiment que la peste pourrait être utilisée par les terroristes en raison de l'augmentation de la résistance aux antibiotiques ce qui rend les médicaments beaucoup moins efficaces. Selon Ashok Chopra de l'Université du Texas qui collabore avec le Pentagone, une épidémie de peste artificielle est un scénario beaucoup plus réel que cela puisse paraître, car les bacilles de la peste sont faciles à produire.

« Les terroristes peuvent produire des bactéries de la peste capables de résister aux antibiotiques sans peine. La peste pulmonaire est très contagieuse, les malades sont difficiles à soigner. Elle est capable de tuer des millions de personnes. Souvenez-vous de l'épidémie du 14e siècle. Il n'est pas à exclure que l'on ait affaire à une mortalité semblable. Les conséquences d'une telle épidémie aurait pu être dévastatrices », a déclaré M. Chopra.

Il existe trois types de peste à savoir la peste pulmonaire, la peste bubonique et la peste septicémique. La peste bubonique était à l'origine de l'épidémie médiévale mais la peste pulmonaire est mortelle dans 100 % des cas. Tous les types de peste sont difficiles à détecter.

