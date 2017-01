-10°C, la France paralysée: comment font les Russes par -25°C?

« —11° C à Mulhouse, — 9° C dans le Massif central et à Strasbourg, — 6° C à Toulouse et —4° C à Marseille »: les reportages diffusées sur les chaînes françaises montrent des images apocalyptiques. Des présentateurs à l'air sombre énumèrent les nombreuses alertes à la neige, au verglas et aux avalanches et mettent en garde contre les risques élevés liés à l'approvisionnement en électricité.

Mais comment font les Russes, quand les moyennes hivernales tournent autour de —12°C et descendent parfois jusqu'à —65°C, vous demandez-vous probablement.

#Ветер #Метель #Снег #Норильск Видео опубликовано Егор Петрович (@egorlv) Янв 15 2017 в 11:57 PST

Premièrement, des déneigeuses ainsi que des balayeurs travaillent quasiment 24 heures sur 24 dans les grandes villes pour déblayer la neige et assurer la libre circulation des piétons et des voitures.

​

En outre, on saupoudre les passages très fréquentés de sable ainsi qu'avec différentes substances chimiques qui font fondre la neige et empêchent le verglas de devenir glissant.

​

Les excès de neige sont ramassés et ensuite transformés en eau dans des stations spécialisées assurant la fonte.

Les stations thermiques fonctionnent en mode normal et assurent les températures chaudes dans les appartements, même lorsque le mercure affiche —30°C dans la rue.

Pour ceux qui doivent néanmoins sortir de chez eux, il existe des bancs et des arrêts de bus chauffés.

​

​

On distribue également des boissons chaudes dans les lieux de rassemblement.

Хорошее настроение,вкусные пироги,ароматный горячий чай!!!Всё для друзей!!!Встречайте Новогодние праздники с нами!!! pic.twitter.com/4GWtQSebsK — Светлана Дрыга (@dryga_svetlana) 2 января 2017 г.

​

Pourtant, malgré le froid permanent, les Russes sont loin de désespérer et ont même appris à profiter des températures extrêmement basses.

​

#прорубь#зимниезабавы Фото опубликовано Дельфина (@delphinafly) Янв 14 2017 в 10:23 PST

Par exemple, l'hiver est une bonne occasion pour porter des habits traditionnels qui protègent de façon optimale contre le froid.

#VareGka #moscow #winter #валенки 🐘ну а я всем советую нашего неизменного фотографа Наташку @natashatunova 🖤 Фото опубликовано Barbara (@varegka_iva) Янв 16 2017 в 12:56 PST

Certains n'hésitent pas à s'offrir une glace en pleine tempête.

​

La neige est aussi en mesure d'éveiller l'esprit créatif.

Квест сегодняшнего утра- найди свою машину — выкопай свою машину)) pic.twitter.com/rsZcxySx63 — Анна Плешакова (@schmeluk4) 7 ноября 2016 г.

​

En outre, les précipitations développent l'intuition, surtout lorsqu'il s'agit de retrouver sa voiture le matin pour se rendre au travail.

​

​

En Russie, on aime plaisanter sur les capacités de l'intelligence artificielle « Ok Google, trouve ma bagnole ».

😂😂😂 #зима #снег #сугроб #найдисвоюмашину #гдемоятачка #зима2016 Фото опубликовано Elena Trukhankina (@e.trukhankina) Янв 14 2016 в 6:04 PST

Les activités hivernales remplacent aussi les exercices dans une salle de sport.

#найдисвоюмашину Во всех инстаграммах Южно-Сахалинска☺️#этомойостров#южносахалинск#этосахалиндетка Фото опубликовано ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Nail-Студия (@studio_violet_nail) Фев 17 2014 в 10:17 PST

Vous hésitez toujours entre le yoga ou la marche dans la neige?

En gros, il faut toujours rester positif et savoir apprécier le bon côté des choses!

Зимняя забава ❄❄❄⛄ #зима #зимняязабава #сугроб #winter #frost #snow Видео опубликовано Глеб ⚽ (@gleb24s) Янв 15 2017 в 3:46 PST

"Как хочу, так и лежу". 😂 Гоги желает всем хороших выходных!🍗📺🏠 #жораобжора_ #дома #набатареехорошо Фото опубликовано Alyona Savinova from Siberia (@lilavaadi) Янв 14 2017 в 2:06 PST

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »