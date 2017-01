Voulez-vous jouer aux échecs… avec une mannequin Dior? (photos)

Elle s'appelle Carmen Kass. Elle n'est pas que la simple mannequin qui a fait rêver les spectateurs grâce à la publicité J'adore de Dior à la fin des années 1990.

Les médias précisent que Carmen Kass a aussi une carrière sportive: de 2004 à 2011, la jeune femme était présidente de la Ligue d'échecs nationale estonienne.

Mme Kass est passionnée par les échecs depuis son enfance. Elle promeut même ce sport.

En tant que présidente de la Ligue d'échecs nationale estonienne, elle a milité de façon active pour que l'Olympiade d'échecs de 2008 se tienne dans la capitale de l'Estonie, Tallinn.

Elle est toujours actuellement membre de la Ligue d'échecs et continue de participer à des compétitions.

