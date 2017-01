Quand les héros des contes russes guident les migrants à travers Moscou

Dans une brochure sous forme de bande-dessinée, des célèbres personnages de contes russes aident les migrants séjournant à Moscou à mieux s'adapter aux us et coutumes de la capitale.

Personnages du folklore russe: trois bogatyrs (héros des contes), Vasilisa et Koupava, Snégourotchka (la petite-fille de Ded Moroz, équivalent russe du Père Noël), Iouri Dolgorouki (Grand-prince de la Rus de Kiev).

Par exemple, Snégourotchka, qui est dans le folklore la petite-fille du Père Noël russe, explique aux migrants les règles d'embauche.

Au fil des pages de la brochure, le personnage de Vasilisa explique à un résident du Tadjikistan ce qu'il doit faire si on lui a refusé un permis de travail. En outre, une belle demoiselle leur apprend la langue russe.

Si vous projetez de venir à Moscou, rappelez-vous: Moscou, comme toute ville, a des règles de conduite et des lois que chacun doit respecter!

Les personnages folkloriques précisent les cas où les migrants se voient refuser d'entrer en Russie, et ce qu'il faut faire dans de telles situations.

Outre les informations pratiques — par exemple, des informations sur les documents indispensables — la brochure donne des conseils touristiques. Les pages illustrées proposent aux visiteurs des endroits intéressants à visiter: complexes sportifs, sites de loisirs, théâtres et musées.

Une section spéciale est consacrée aux règles de conduite dans le métro de Moscou. Par exemple, Vasilisa et Koupava expliquent comment utiliser les tickets du métro.

Afin de consolider les connaissances obtenues, les lecteurs sont invités à compléter un test et à vérifier les réponses à la fin de la brochure.

