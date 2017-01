Un Allemand mis à l'amende pour avoir fait des pompes dans une église

© Photo. Luba Makarevskaya Un spectacle des Pussy Riot dans une église française frôle le scandale

Le tribunal de la ville de Sarrebruck (ouest de l'Allemagne) a condamné le peintre Alexander Karle à une amende de 700 euros. Le tribunal a pris cette décision après avoir été informé d'une performance organisée par le peintre dans la basilique de Saint Jean. Alexander Karle a effectué 27 pompes et enregistré cette performance sur vidéo.

Cependant, le parquet général allemand exige que le peintre soit mis à l'amende pour 1 500 euros, car il était conscient d'avoir utilisé l'autel de l'église à mauvais escient.

De son côté, le peintre, affirme que sa performance avait pour but d'analyser les rapports entre la religion et les besoins de notre époque et non d'offenser les sentiments religieux des croyants.

La vidéo de la performance a été présentée dans une exposition, suite à quoi des paroissiens de l'église ont porté plainte contre Alexander Karle. Ils ont été indignés par le fait que l'artiste a utilisé l'église comme salle de musculation.

« La liberté d'expression est protégée par la loi mais limitée par les droits des autres personnes », a déclaré la juge Judith Simon, tout en soulignant que la liberté de conscience était également protégée par la loi.

