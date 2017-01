Comment faire croire à ta copine que tu es chez toi et pas au pub

Un homme a essayé de faire une photo pour persuader sa copine qu'il restait chez lui et non au pub. Mais sa supercherie a été découverte. Selon The Daily Mirror, l'homme aurait promis à sa copine qu'il passerait la soirée à la maison, mais il a finalement décidé de retrouver ses amis au pub.

Pour ne pas se faire prendre, il a demandé à ses amis de le recouvrir de vestes et manteaux, comme s'il était au lit et a pris une photo en plan serré qu'il a envoyée à sa copine.

Malheureusement, d'autres photos ont été uploadées sur le net et sa tromperie a été découverte.

Un tel geste a suscité des réactions contrastées. Les uns se sont moqués du menteur, les autres ont trouvé son plan génial. Espérons en tout cas que sa copine n'a pas été trop furieuse.

