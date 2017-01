Vodka, poisson et chewing-gums pour les acheteurs US de la motocyclette «Oural»

L'usine de motocyclettes d'Irbit (ville de l'oblast de Sverdlovsk, en Russie) lance sur le marché américain sa nouvelle version de son modèle « Oural », a annoncé le magazine russe Autoreview.

Le modèle « Ural Ambassador Limited Edition », dont la création marque le 75e anniversaire de l'usine, a été rendu public à un tirage limité de 25 exemplaires.

Du point de vue des caractéristiques techniques, cette version ne se distingue aucunement des autres « Oural ». Par contre, ses options et ses accessoires sont uniques en leur genre.

Sa spécificité réside en fait dans sa « pharmacie portative », composée d'une bouteille de vodka, de boîtes de poisson en conserve et de paquets de gomme à mâcher.

​

Les amateurs pourront se procurer l'« Oural » édition spéciale 75e anniversaire pour 16 500 dollars, soit près de 15 500 euros.

