Une «Veuve Noire» aperçue dans un cimetière brésilien (photos)

Une prise de vues étonnante appelée « Veuve Noire » a bouleversé l'Internet brésilien. Le jeune photographe Eduardo Matysiak a pris des clichés de son amie, la vétérinaire Karina Pop, dans un des cimetières de la ville de Guarapuava, dans le sud du Brésil. La jeune femme se présente sous les traits d'une veuve noire.

Eduardo Matysiak/Arquivo Pessoal Une Veuve Noire

Dans une interview accordée à Sputnik, Eduardo Matysiak a expliqué qu'il voulait arrêter de faire des photos lors des mariages et fêtes d'enfants pour essayer quelque chose de nouveau. Après un dîner avec son amie Karina Pop il a eu une idée de faire des clichés dans un cimetière.

« J'avais l'habitude de faire des photos lors des mariages, des anniversaires d'enfants, de faire des clichés pour les albums. Je voulais essayer quelque chose d'autre et j'ai pensé que Karina Pop était la meilleure candidature. Nous avons bavardé jusqu'au matin, elle a exprimé ses idées et nous avons ainsi décidé que tout se déroulerait au cimetière », raconte le photographe.

Selon Eduardo, Karina n'est pas une femme comme les autres, elle privilégie une coiffure particulière et possède un sens de l'humour bien à elle. Il précise qu'elle a déjà participé à d'autres projets.

Cette fois-ci, la prise de vues est basée sur une légende mystérieuse : il s'agit de l'histoire d'une veuve.

« Nous avons créé le projet Veuve Noire, qui est basé sur l'histoire d'une femme qui a perdu tous ses époux, c'est un mystère. Elle habite au cimetière et les pleure. Nous tournerons un court métrage pour expliquer l'apparition de la Veuve Noire », signale le photographe.

Eduardo confie qu'il a été étonné par l'accueil que son projet a reçu sur Internet. Selon lui, ces amis ont été les premiers à le féliciter, l'un d'entre eux considérant qu'il s'agit d'un projet formidable qu'il n'avait eu l'audace de réaliser lui-même.

« Oui, ça a été une surprise pour moi, tout comme pour Karina. C'est un sujet discutable, certains nous ont critiqués, mais nous avons reçu plus de commentaires positifs que négatifs. Je remercie tout le monde pour ces commentaires et je suis heureux d'avoir fait quelque chose qui a intéressé les spectateurs », indique Eduardo.

Le photographe explique la popularité du projet par l'intérêt du grand public à l'égard de tout ce qui est lié au surnaturel. Eduardo signale que les cimetières sont toujours associés à quelque chose de mystérieux, mais le projet a été réalisé dans le calme, excepté un léger sentiment étrange au début.

