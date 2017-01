La Malaisie autorise les particuliers à chercher le Boeing disparu en 2014

Les particuliers et les organisations privées sont désormais autorisés à participer aux recherches du Boeing MH370 disparu en 2014 a déclaré le vice-ministre malaisien des Transports Aziz Kaprawi dans une interview accordée au journal New Strate Times.

Auparavant, des représentants australien, malaisien et chinois ont publié un communiqué sur le site du centre de coordination des recherches (JACC) selon lequel les parties avaient suspendu les recherches de l'avion.

« C'est une activité coûteuse mais ce n'est pas le facteur qui nous a poussés à suspendre les recherches. Nous ne voulons pas donner de faux espoirs aux familles et aux amis des victimes », a déclaré le ministre australien des Transports Darren Chester.

L'avion avait décollé le 8 mars 2014 de Kuala Lumpur (Malaisie) à destination de Pékin (Chine). C'est lors du transfert du contrôle du vol des opérateurs malaisiens à leurs confrères vietnamiens que le Boeing 777 a interrompu la transmission et a débranché tous les équipements de reconnaissance. L'appareil a changé de cap et d'altitude à plusieurs reprises avant de se diriger vers l'océan Indien. On suppose que l'avion a percuté la surface de l'eau après avoir épuisé ses réserves de carburant. Ses 239 passagers ont disparu.

Les recherches organisées par l'Australie, la Chine et la Malaisie au sud de l'océan Indien ont été vaines, malgré plusieurs changements de zones.

En janvier 2015, les autorités malaisiennes ont officiellement reconnu tous les passagers du vol MH370 comme décédés suite à un « accident ».

