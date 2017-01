Les politiciens: plus ils sont de droite, plus ils sont beaux et plus ils en usent!

Les apparences sont-elles si trompeuses qu'on le dit? D'après une récente étude publiée dans le Journal of Public Economics, si un politicien est beau, il sera probablement de droite.

Les personnes sondées en Europe, aux États-Unis et en Australie avaient pour tâche de regarder des photos de représentants de différents partis politiques et évaluer leur apparence physique ou leur attrait par rapport à la moyenne des concitoyens.

Les politiciens de la droite se sont révélés les mieux notés. Selon les scientifiques, cela serait dû au fait que les beaux gagnent habituellement plus d'argent. Les personnes riches, à leur tour, ne seraient pas très enclines à partager leurs biens, idée notamment préconisée par la gauche.

En outre, les chercheurs estiment que les gens attractifs sont davantage prédisposés à considérer le monde comme un endroit juste et équitable car ils y sont mieux traités par rapport aux autres. Ils possèdent également de meilleurs statuts sociaux et se disent généralement plus heureux.

Quant aux représentants de la gauche, ils sont majoritairement persuadés de vivre dans un monde injuste qui les sous-évalue.

Ce qui explique que l'électorat de la droite accorderait beaucoup plus d'importance à l'apparence physique d'un candidat.

Pourtant, cette règle n'est pas absolue et est souvent négligée à notre époque où l'information sur les candidats est disponible sur Internet, ce qui permet aux citoyens de se faire une image objective des candidats.

