De retour d'Iran, cette Irano-Américaine est prête à briser tous les stéréotypes

Avec son livre intitulé « My Iran: an Iranian-American experience back home » (« Mon Iran: Le retour à la maison d'une Irano-Américaine » en français) l'étudiante de l'Université de Californie Shawndeez Jadalizadeh marque son baptême littéraire. Dans ce livre, la jeune femme décrit son tout premier voyage vers ses origines, tout en tentant de dissiper les stéréotypes sur l'Iran.

Shawndeez est née à Los Angeles, dans une famille d'immigrants iraniens. « Nous sommes plus Américains qu'Iraniens, mais nous n'oublions pas nos traditions », déclare sa mère Parvin Nezhad.

Même si depuis l'enfance Shawndeez parle farsi, étant entourée par la culture persane, elle s'est rendue en Iran pour la première fois au printemps 2015 pour le Norouz, fête traditionnelle des Iraniens qui célèbrent le Nouvel An du calendrier persan.

La femme s'est rendue en Iran en compagnie de sa famille, mais quand le temps est venu de rentrer aux États-Unis, Shawndeez a décidé deprolonger son séjour.

« Je n'avais aucun plan. Mais je sentais un désir ardent de tout simplement marcher dans les rues, lire un journal local, aller au magasin et parler à quelqu'un », révèle-t-elle.

Lors de son séjour de quatre mois, Shawndeez a visité 25 villes en Iran et à l'été 2016, elle publiait déjà ses aventures. L'auteure espère que son livre sera principalement lu par les jeunes Américains d'origine iranienne.

Et de conclure; « Plusieurs d'entre eux croient encore que l'Iran est un endroit dangereux où règne la tyrannie. Alors, je me suis servi de mon expérience positive pour écrire ce livre », déclare-t-elle. « Les Iraniens sont les gens les plus accueillants de la planète, ils étaient toujours prêts à m'ouvrir les portes de leur maison. C'est l'hospitalité iranienne qui m'a permis de faire le tour de tout le pays, et c'est une expérience précieuse. »

