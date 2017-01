Elle oblige son fiancé à fixer une date de mariage devant les tribunaux

Organiser un mariage, ce n'est pas toujours goûter des gâteaux, répéter une danse et choisir des tenues, parfois les choses peuvent s'avérer « un peu » plus compliquées.

Une femme saoudienne l'a appris à tous ses proches lorsqu'elle a pris la décision de demander au tribunal d'obliger son fiancé à fixer une date exacte pour leur mariage arrangé. D'après des médias saoudiens, elle avait eu vent que son bien-aimé voulait mettre un terme à leurs fiançailles, bien qu'ils soient ensemble depuis plus d'un an.

Le fiancé a été informé de la plainte et sommé d'assister au procès. Toutefois, lors de l'audience, il a été représenté par un avocat qui a confirmé que son client avait l'intention d'épouser sa fiancée et n'essayait pas d'éviter le mariage.

Les explications de l'avocat étaient toutes simples : le fiancé était trop occupé par la préparation de la célébration, car il faisait tous les achats nécessaires pour leur nouvelle maison. Pour prouver ce fait, l'avocat a présenté des documents de location d'une salle de fêtes.

Quoi qu'il en soit, tout est bien qui finit bien : le fiancé s'est déclaré prêt à accepter n'importe quelle date pour le mariage que sa future épouse choisira, et la date exacte a été fixée en mars 2017 !

