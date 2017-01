Nouveaux détails sur la mort de la chanteuse de la Lambada

Le lieutenant-colonel du service de pompiers Leonardo Couri a annoncé dans une interview exclusive accordée à l'agence Sputnik que lorsque les pompiers étaiesont arrivés sur place, il n'était plus possible d'identifier la chanteuse.

« Nous nous sommes vite rendus sur place. L'équipe a réussi à éteindre les flammes, mais le feu avait déjà fait son affaireœuvre, le corps était complètement carbonisé sur le siège arrière, la tête et la colonne vertébrale étaient toutes noires », a indiqué le pompier.

Il a aussi ajouté qu'une bouteille de gaz avait été retrouvée dans la voiture calcinée, les malfaiteurs espérant qu'elle exploserait et détruirait les preuves.

« Mais elle n'a pas explosé. Nous soupçonnons le criminel de s'être servi de carburant pour incendier la voiture, a précisé le lieutenant-colonel.

De son côté, l'inspecteur de la police civile de la ville d'Araruama Louis Carlos a déclaré que l'indentification de la victime prendrait du temps.

« Si le corps est identifié par la famille ou si nous réussissons à obtenir les empreintes digitales, nous laisserons le corps à la famille, et dans ce cas il n'est pas important qu'il soit carbonisé. Si on échoue, nous allons procéder à l'identification par ADN, mais cela prendrait du temps. Toutefois, pour le moment, personne n'est venu réclamer le corps, on n'a même reçu aucun appel téléphonique », a indiqué l'inspecteur.

Le corps de la chanteuse brésilienne Loalwa Braz Vieira, interprète du tube mondial La Lambada, a été retrouvé carbonisé dans sa voiture, dans la nuit de mercredi à jeudi, à Saquerema, une ville balnéaire de la région de Rio de Janeiro. Elle a été victime d'un cambriolage organisé par le concierge de la petite auberge pour touristes qu'elle tenait, à environ 100 kilomètres de Rio.

