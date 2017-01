L’Inde dit finalement «oui» au rodéo traditionnel

Des milliers d'Indiens ont manifesté mercredi dans l'État du Tamil Nadu (sud du pays) contre l'interdiction d'un rodéo traditionnel avec des taureaux, accusé de cruauté envers les animaux. En fin de compte, les autorités locales ont donné raison aux protestataires.

Les manifestants, pour la plupart des étudiants, se sont rassemblés sur la plage Marina de la ville de Chennai, capitale de l'État, pour demander la levée de l'interdiction du jallikattu, qui se déroule normalement à cette période de l'année. D'autres rassemblements se sont également tenus en divers endroits de la région.

Tradition tamoule, le jallikattu voit de jeunes hommes essayer de dompter à mains nues un taureau lâché en plein air. Les organisations de défense des animaux soutiennent que les bêtes sont maltraitées, accusant leurs éleveurs de leur faire boire de l'alcool pour les rendre moins stables ou de leur lancer de la poudre de piment à la gueule juste avant de les lâcher pour les énerver.

Rappelons au passage qu'elles avaient obtenu l'an dernier de la Cour suprême indienne qu'elle bannisse cette tradition.

Les organisateurs de ce festival assurent de leur côté qu'il n'est fait aucun mal aux animaux et défendent cette coutume comme faisant partie intégrante du patrimoine de la région. La tension est montée d'un cran la semaine dernière, après l'arrestation de plusieurs centaines de personnes, accusées d'avoir organisé des rodéos en dépit de la décision de la justice.

Plusieurs célébrités du cinéma tamoul, traditionnellement très influent dans le sud de l'Inde, ainsi qu'une star de cricket indien, ont exprimé leur soutien aux manifestants.

