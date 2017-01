Environ 1 200 habitants demeurent dans le village de Coranabad (Ghoranabad), province iranienne de Fars. Pourtant, il n'y a que 62 gardiens du Coran qui connaissent le livre principal de l'islam par cœur, selon l'agence d'information IQNA.

La culture d'apprendre le Coran par cœur a commencé à se répandre dans ces lieux en 1996, au moment où les savants musulmans sont arrivés dans ce village, qui portait encore le nom de Mohammadabad.

Bientôt ils ont fondé l'Institut de la culture du Coran, intitulé « Beit al Ahzan Hazrat Zahra », où on pouvait fréquenter les cours de lecture et de mémorisation des livres saints. Au fil du temps, l'Institut a développé un vaste réseau de filiales : actuellement on en décompte 165.

Grâce à l'école des gardiens du Coran ouverte dans le village de Mohammadabad en 2001, 200 hommes sont devenus gardiens, parmi lesquels 62 sont des habitants de ce village.

La tradition d'apprendre le Coran par cœur est apparue à l'époque de la naissance de l'islam. On croit que les gardiens ont joué un rôle crucial dans la préservation du patrimoine et des principales sources de cette religion.

