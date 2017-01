Marche ou démissionne: un employeur impose une «vie active» à ses employés

Les employés d'une compagnie chinoise de la région de Chongqing (centre-ouest du pays) ont attiré l'attention des médias pour avoir été obligés par leur direction à faire 10 000 pas par jour et à publier les distances parcourues sur les réseaux sociaux. Ceux qui violent cette norme encourent une amende qui consiste à faire des pompes.

Nombreux trouvent que cette exigence est exagérée, relate le Chongqing Evening News.

Selon l'un des employés, on lui a fait signer lors de l'entretien d'embauche un accord l'obligeant à faire 10 000 pas par jour, équivalent d'environ huit kilomètres. La distance couverte est mesurée à l'aide d'un podomètre remis à chaque employé au moment de l'embauche.

L'homme est indigné par cette condition : « Si je travaille bien, pourquoi m'obliger à faire quelque chose d'autre hors des heures et jours de travail ? »

Il indique aller à pied de la station de transport à son bureau au lieu de prendre une voiture ou un bus. Ses collègues vont se promener pendant la pause-repas après avoir cassé la croûte au lieu de jouer à l'ordinateur, comme auparavant.

La compagnie affirme se soucier ainsi de la santé de ses employés.

« Nos employés travaillent essentiellement devant des ordinateurs, et souvent font des heures supplémentaires. Il est prouvé depuis longtemps que les gens qui mènent une vie sédentaire tombent plus souvent malades. Nous souhaitons à nos employés santé et activité », a déclaré un porte-parole de la firme

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».