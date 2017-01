L’hypnose pour booster le succès des entreprises?

Le terme « hypnovation » marie les notions d'hypnose et d'innovation. Cette méthode utilisée dans des groupes de coaching a été inventée il y a dix ans par l'avocat Gonzalo Le Blanc et le médecin Daniel West.

Après avoir étudié le fonctionnement du cerveau humain, ils ont décidé d'implanter la neurobiologie dans l'entreprenariat. L'hypnose leur a paru un instrument sans égal à ces fins.

En répétant les expériences d'universités américaines et européennes, ils ont établi que l'hypnose aidait à surmonter la douleur, à éradiquer les phobies, ainsi qu'à contrôler le stress et l'angoisse, a raconté à Sputnik M. Le Blanc.

Les deux entrepreneurs estiment que comme les sociétés sont formées par des hommes, « corriger » ces hommes permettrait aux entreprises de réussir dans un monde changeant.

Leur expérience montre que toute personne est dans telle ou telle mesure prédisposée à se soumettre à l'hypnose, raconte Gonzalo Le Blanc.

Le projet, lancé en Amérique latine, a vite connu un franc succès. La compagnie Le Blanc & West organise des conférences au Mexique, au Pérou, en Argentine, en Uruguay, au Paraguay, en Équateur, au Chili, en Espagne et aux États-Unis.

Il est très difficile de modifier le comportement des personnes dans les compagnies à succès, raconte l'avocat. Mais les sociétés qui ne changent pas finissent par mourir. Les interventions de Le Blanc & West visent donc à « créer une culture du changement ».

