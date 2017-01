En Europe, plus de 70 personnes arrêtées pour vol de biens culturels

© AP Photo/ Virginia Mayo La France propose de s'attaquer aux propriétés immobilières des terroristes

75 personnes interpellées, plus de 3 500 objets culturels confisqués. Voilà le bilan de l'opération à grande échelle visant à contrecarrer le vol et la vente d'œuvres d'art et d'objets de valeur culturelle et historiques, informe la Guardia Civil de l'Espagne.

Il est à noter que l'opération, surnommée Pandora, a impliqué 18 pays européens, Europol, Interpol, l'UNESCO et l'Organisation mondiale des douanes. Selon les policiers espagnols, 3 561 objets culturels ont été saisis, dont la moitié était des artefacts archéologiques.

Ainsi, seulement dans la région espagnole de Murcie, la police a confisqué 500 objets archéologiques, dont 19 ont été volés en 2014 du Musée archéologique de Murcie.

Au cours de l'opération près de 30 000 véhicules et 50 navires ont été fouillés, environ 50 000 personnes étaient mobilisées. Ce sont les policiers espagnols et chypriotes qui ont joué le rôle clé dans cette opération, laquelle a été soutenue par le ministère espagnol de la Culture et par l'Église.

L'enquête a commencé avec une « annonce suspecte sur Internet » mettait en lumière plus de 400 pièces de monnaie anciennes, qui ont été obtenues par des moyens illégaux. La police grecque a saisi un tombeau de marbre de l'Empire ottoman et des objets des périodes byzantines et post-byzantines.

