Une Mercedes unique en provenance de l’URSS adjugée pour une somme record

La maison de vente aux enchères Sotheby's a vendu, en Arizona, pour la somme record de 6,6 millions de dollars, une voiture unique, une Mercedes-Benz 540 K Special Roadster.

​La voiture a été commandée en 1939 spécialement par Rolf Horn de Berlin et carrossée par Sindelfingen.

Cet exemplaire, l'un des 25 Special Roadster fabriqués et le dernier de la série, a transporté de nombreux diplomates soviétiques après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'aux années 1950. Il a ensuite été acheté par le collectionneur soviétique Artour Letchine, qui l'a vendu en 1964 au journaliste suédois en poste à Moscou Alf Johansson.

En 1967, Johansson a franchi la frontière finlandaise au volant de la voiture pour ne jamais revenir en URSS. Elle a changé de main pour atterrir aux États-Unis, notamment entre les mains de la famille Lyon. L'automobile a été entièrement restaurée, ce qui lui a valu un prix dans sa catégorie au Concours d'élégance de Pebble Beach.

Le nom de son nouveau propriétaire n'a pas été divulgué.

