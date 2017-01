Deux Sibériennes fondent un salon de manucure inédit à Madrid et réussissent

Un salon de manucure version sibérienne au centre de Madrid ? C'était un vrai défi pour Sofia Khasanova et Ioulia Filippova, jeunes femmes russes de Novossibirsk venues en Espagne pour y trouver une nouvelle impulsion. C'était difficile, mais leur projet extraordinaire est devenu réalité.

« Au début, quand nous avons ouvert notre salon, il était difficile de trouver des clients. Notamment, dans le quartier où se trouve notre établissement. C'est un quartier calme avec un public respectable et des restaurants chers, juste à côté de l'hôtel Ritz. Les rares Espagnoles qui venaient dans notre salon étaient très étonnées par les choix de manucure que nous leur proposions », racontent les jeunes femmes dans une interview accordée à Sputnik.

© Photo. Sofia Khasanova/Yulia Fillipova Le projet extraordinaire est devenu réalité

Selon Sofia et Ioulia, la situation s'est métamorphosée en un an : la visite de la célèbre actrice Blanca Suarez, des publications dans des magazines et des clichés diffusés sur Instagram ont permis d'enfin trouver des clientes intéressées.

Actuellement, presque 70 % de la clientèle est espagnole et presque chaque femme demande une manucure avec un design particulier, précisent les jeunes femmes.

Sorprende a tus amigos con tu manicura increíble 💅🏻❄️ #bueniniciodesemana 💙 #SIBERIASALON #tengoganasdeSIBERIA ❄️ Фото опубликовано Manicure • Pedicure • Nail-art (@siberia_salon) Янв 9 2017 в 12:41 PST

Comme l'indiquent Sofia et Ioulia, certaines clientes viennent à Madrid d'autres villes spécialement pour faire une manucure dans leur salon.

Leur plus célèbre cliente est l'actrice espagnole Blanca Suarez. Selon les jeunes femmes, elles ont vraiment eu de la chance : Blanca adore le « nail art » et tous leurs designs, c'est pourquoi si elle n'est pas prise par un tournage où il existe des restrictions concernant la tenue, elle fait ses ongles chez elles.

Buenos días chicas ☺❤ Manicura negra con diseño "Burberry".. ¿que os parece? #SIBERIASALON #tengoganasdeSIBERIA 😉☺ Фото опубликовано Manicure • Pedicure • Nail-art (@siberia_salon) Янв 3 2017 в 1:37 PST

Sofia et Ioulia signalent que les designs les plus particuliers sont toujours choisis par leurs clientes espagnoles.

Blanca Suárez con nuestra manicura 💅🏻 #SIBERIASALON #tengoganasdeSIBERIA 💜 Фото опубликовано Manicure • Pedicure • Nail-art (@siberia_salon) Дек 23 2016 в 1:44 PST

« Nous avons vécu le double stress lié au déménagement en Espagne et à l'adaptation dans un autre pays, d'un côté, et à l'ouverture d'un salon, à la compréhension de la mentalité du sud et des principes des affaires en Espagne », racontent les jeunes femmes.

Navidad Navidad dulce Navidad 🎄🎁 #felicesfiestaschicas ❤ #SIBERIASALON #tengoganasdeSIBERIA 💅🏻 Фото опубликовано Manicure • Pedicure • Nail-art (@siberia_salon) Дек 21 2016 в 11:57 PST

Sofia et Ioulia projettent de se développer mais restent vagues sur les détails. Elles comptent améliorer ce premier salon et en ouvrir d'autres.

