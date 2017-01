Le Brésil ému par un journal intime des années 1940

Un journal intime relatant divers épisodes de la vie de Joinville, ville de l'Etat de Santa Catarina dans le sud du Brésil, a été découvert et remis à la famille de son auteur, Waltrudes Kampmann. Rédigé par Waltrudes quand elle avait 9 ans en 1948, il appartient désormais à son fils, Kurt Kampmann.

O álbum tinha recados escritos em português e alemão. Será que a família da dona do caderninho foi encontrada?… https://t.co/wdULKtZKoB — JA Joinville (@JAJoinville) 16 января 2017 г.

​« A vrai dire, ce cahier a été offert à Waltrudes par son oncle et sa tante qui lui ont écrit un dédicace sur la première page. Le cahier renferme des notes prises par maman et ses amies. Waltrudes donnait le cahier à ses copines leur demandant d'écrire pour elle. Grâce à elles, nous avons des témoignages sur la Joinville d'antan », a confié Kurt Kampmann à Sputnik Brésil.

Il a ajouté que le cahier avait été retrouvé il y a environ sept ans et avait failli être brûlé.

« Le cahier a été découvert dans une pile de planches de bois dans une poterie. Le fils du propriétaire de la poterie l'a donné à sa mère, Neuza, qui l'a gardé pendant plusieurs années avant de le publier sur la page de Joinville sur Facebook. Le contenu a intéressé un reporter de Noticia de Joinville qui a décidé de publier le journal. Mme Neuza s'est mise à la recherche de Waltrudes ou de ses parents », poursuit Kurt Kampmann.

© REUTERS/ Ueslei Marcelino Dilma Rousseff parmi les femmes les plus influentes: le Brésil interloqué

Il a raconté que Waltrudes était morte assez jeune, à l'âge de 55 ans. Elle était connue et aimée dans son quartier où elle travaillait dans la boutique Flora Hardt de son père fleuriste, boutique dont ont hérité Kurt et sa famille.

Kurt Kampann se propose d'exposer le cahier de Waltrudes désormais célèbre dans tout le pays à la devanture de son magasin.

