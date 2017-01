Un drapeau russe bientôt planté au fond de la fosse des Mariannes

Le célèbre voyageur et prêtre Fiodor Konioukhov et l'explorateur polaire Artour Tchilingarov projettent pour première fois de l'histoire d'atteindre le point le plus profond de la planète, une fissure situé sur le fond de la fosse des Mariannes, et d'y installer un drapeau russe et une croix orthodoxe, a déclaré le voyageur aux journalistes.

© REUTERS/ Oscar Konyukhov Fiodor Konioukhov entame un tour du monde en ballon

La première plongée au fond de la fosse des Mariannes dans l'océan Pacifique a été réalisée le 23 janvier 1960 par l'équipage du bathyscaphe « Trieste » à environ 10 900 mètres de profondeur.

Le 25 mars 2012, le réalisateur James Cameron a effectué une plongée similaire, devenant le premier homme à explorer en solo, pendant plusieurs heures, la fosse des Mariannes. Âgé de 57 ans, il a plongé seul à bord d'un mini sous-marin de huit mètres de long, le Deepsea Challenger, aussi appelé « torpille verticale. »

« Jamais dans l'histoire un homme n'est descendu au fond de la fosse des Mariannes. Il y a eu deux plongées : en 1960 ils sont descendus jusqu'à 10 800 mètres, et James Cameron a atteint la même profondeur. Mais il y a encore une fissure très étroite à 11 025 mètres. Personne ne l'a encore jamais atteinte », a déclaré M. Konioukhov.

L'aventurier a indiqué qu'il projetait de réaliser sa plongée avec l'explorateur polaire Artour Tchilingarov. « Il plantera le drapeau russe, et moi, en tant que prêtre orthodoxe, je vais déposer une croix », a-t-il précisé ajoutant que la date de l'expédition n'était pas encore fixée.

Actuellement, la société australienne Ron Allum Deepsea, créateur du Deep Sea Challenger, développe un nouveau bathyscaphe pouvant accueillir deux personnes. Selon l'aventurier, la plongée pourrait avoir lieu en 2018. Les chercheurs russes ont l'intention non seulement d'atteindre le fond de l'océan, mais aussi d'y passer quelques jours afin d'explorer pleinement la fosse.

© RIA Novosti. Fosse des Mariannes

