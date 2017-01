34 ans après, sa bouteille à la mer le retrouve!

L'Américain Ron Herbst a jeté une bouteille à la mer en 1983 alors qu'il servait en tant qu'officier sur le porte-avions américain Coral Sea, qui naviguait sur l'océan Atlantique. Fait incroyable, 34 ans plus tard, des personnes qui l'avaient retrouvée ont pris contact avec lui, annonce le Sioux City Journal.

© Photo. Maryanne Jordan Clifford La plus vieille bouteille jetée à la mer s’échoue en Allemagne

Le jeune homme avait inscrit dans le message les coordonnées du navire avec son nom, la date et son adresse personnelle.

Un an plus tard, un couple résidant en Floride a trouvé la bouteille sur le rivage et l'a récupérée. A ce moment-là, ils ont décidé de ne pas chercher Ron Herbst, mais ont gardé sa bouteille.

Ce n'est que récemment, fin 2016, alors qu'il se préparait à déménager, que le couple est tombé sur la bouteille. Grâce aux réseaux sociaux, ils ont pu retrouver l'auteur du message sur Facebook.

« J'ai jeté deux bouteilles du navire et j'ai oublié cette histoire », a précisé M. Herbst. Il a expliqué qu'il avait reçu une réponse à son autre message, la même année, en 1983. La première bouteille avait été retrouvée par une femme en Virginie.

Ron Herbst, aujourd'hui âgé de 52 ans, a confié que le message lui avait rappelé de nombreux souvenirs. Il a l'intention de donner cette bouteille au Pansacola's National Naval Museum.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »