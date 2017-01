Pamela Anderson offrira à Melania Trump un manteau en fausse fourrure russe

Avec plus de 20 ans d'expérience dans la protection de la nature, l'actrice d'origine canadienne Pamela Anderson s'est déclarée prête à envoyer à la première dame des États-Unis une fourrure écologique fabriquée en Russie, annonce le magazine Hill.

« Je vais lui envoyer un de mes manteaux de fourrure écologique russe comme cadeau parce que je crée actuellement des fourrures en Russie », a déclaré Mme Anderson lors d'un événement de l'organisation de protection des animaux PETA à Washington.

L'actrice ne mange pas de viande depuis plus de 20 ans et porte uniquement des vêtements en fourrure synthétique qui, selon elle, ne sont pas seulement plus chauds, mais aussi beaucoup plus glamour que la vraie fourrure.

Selon le magazine, l'actrice n'était pas sûre de la position du président concernant les droits des animaux, mais elle a indiqué que le couturier préféré de Melania était Marc Bouwer, un designer végétalien.

« Je présente à sa famille mes meilleurs vœux, et j'espère qu'il pourra vraiment penser à la protection de l'environnement. C'est ce qui m'inquiète le plus », a-t-elle souligné.

En décembre, l'actrice a effectué sa troisième visite à Moscou pour discuter de la nature et de sa protection avec Sergueï Ivanov, représentant spécial russe chargé de la protection de l'environnement. Lors de leur dernière réunion, Mme Anderson a déclaré ne pas exclure la possibilité d'obtenir la citoyenneté russe.

